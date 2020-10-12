სახალხო დამცველის აპარატის ქვემო ქართლის ოფისის განცხადება

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ქვემო ქართლის ოფისის განცხადებას ავრცელებს. TV4 განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:
სახალხო დამცველის აპარატის ქვემო ქართლის ოფისი აგრძელებს საგანგებო რეჟიმში დისტანციურ მუშაობას. განცხადებებისა და საჩივრების შემოტანა შეგიძლიათ 24 საათის განმავლობაში როგორც ელექტრონულად, ასევე სატელეფონო შეტყობინების მეშვეობით. თუკი დაირღვა თქვენი უფლება ან გაქვთ ინფორმაცია უფლების დარღვევის ფაქტების შესახებ, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სახალხო დამცველის ქვემო ქართლის ოფისს ან ცენტრალურ აპარატს. თქვენი სურვილის შემთხვევაში, გასაუბრება იქნება კონფიდენციალური.
სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ირმა მჭედლიძე: 595 52 53 57, მურადხან გუსეინოვი: 591 70 10 73, წარმომადგენელი გენდერის საკითხებში მარიამ გვიდიანი: 555 16 00 17.
ელექტრონული ფოსტა: info@ombudsman.ge,
ცხელი ხაზი:1481
Xalq Müdafiəçisi (Ombudsman) Aparatının Kvemo Kartli ofisi distansiyalı (uzaqdan) fövqaladə olaraq fəaliyyətinə davam edir. Bizə elektron poçt və ya telefon zəngi ilə 24 saat ərzində ərizə və şikayətlə müraciyyət edə bilərsiniz. Əgər hüquqlarınız pozulubsa və ya hüquq pozulaması faktı barəsində məlumatınız varsa Xalq Müdafiəçisi (Ombudsman) Aparatının Kvemo Kartli ofisinə və ya mərkəzi ofisə müraciyyət edə bilərsiniz. Əgər istəyiniz olara sizinle olan danışma gizlin (konfidesiyal) saxlanılacax.
Xalq Müdafiəçisinin (Ombudsmanın) nümayəndələri: İrma Mchedlidze: 595 52 53 57, Muradxan Hüseynov: 591 70 10 73 və gender məsələləri üzrə nümayəndə Mariam Qvidiani: 555 16 00 17.
Elektron poçt: info@ombudsman.ge
Qaynar xətt: 1481
Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի Քվեմո-Քարթլիի գրասենյակը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով հեռավար կարգով:
Դիմումներ և բողոքներ կարող եք ներկայացնել 24 ժամյա ռեժիմով, ինչպես էլեկտրոնային եղանակով, այնպես էլ հեռախոսային հաղորդագրությամբ:
Եթե ոտնահարվել է ձեր իրավունքները կամ տեղեկություն ունեք իրավունքի խախտման փաստի մասին, կարող եք կապվել Ժողովրդական պաշտպանի Քվեմո-Քարթլիի գրասենյակի կամ Կենտրոնական գրասենյակի հետ: Ձեր ցանկության դեպքում հարցազրույցը կլինի գաղտնի:
Ժողովրդական պաշտպանի ներկայացուցիչներ Մուրադխան Գուսեինով 591 701 073, Իռմա Մճեդլիձե 595 525 357, ներկայացուցիչ գենդերային հարցերում Մարիամ Գվիդիանի555 16 00 17.