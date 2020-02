ოსკარი 2020 – ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდოს გამაჯვებულები

ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდოს, “ოსკარების” 92-ე დაჯილდოების ცერემონიალი 9 თებერვალს, ლოს-ანჯელესში გაიმართა.

2020 წლის გამარჯვებულების ვინაობა ცნობილია. წლის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში უცხოენოვანმა ფილმმა გაიმარჯვა. ჯილდოს მფლობელები ხოაკინ ფენიქსი, რენე ზელვეგერი და ბრედ პიტი გახდნენ.

ნომინაციების და გამარჯვებულების სია სრულად ასე გამოიყურება:

საუკეთესო ფილმი:

“1917”

“ფორდი ფერარის წინააღმდეგ”

“ირლანდიელი”

“ბოცვერი ჯოჯო”

“პატარა ქალი”

“ქორწინების ისტორია”

“ერთხელ ჰოლივუდში”

“პარაზიტი” – გამარჯვებული

საუკეთესო ქალი მსახიობი:

სინტია ერივო -“ჰარიეტი”

სკარლეტ იოჰანსონი -“ქორწინების ისტორია”

საორსე რონანი -“პატარა ქალი”

შარლიზ თერონი- “სკანდალი”

რენე ზელვეგერი -“ჯუდი” – გამარჯვებული

საუკეთესო მამაკაცი მსახიობი

ანტონიო ბანდერასი – “ტკივილი და დიდება”

ლეონარდო დიკაპრიო -“ერთხელ ჰოლივუდში”

ადამ დრაივერი – “ქორწინების ისტორია”

ხოაკინ ფენიქსი – “ჯოკერი” – გამარჯვებული

ჯონათან პრაისი – “ორი პაპი”

მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი ქალი





კეტი ბეიტსი -Richard Jewell

ლორა დერნი – “ქორწინების ისტორია” – გამარჯვებული

სკარლეტ იოჰანსონი – “ბოცვერი ჯოჯო”

ფლორენს პიუ – “პატარა ქალი”

მარგო რობი – Bombshell

მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი კაცი:





ტომ ჰენკსი – “ლამაზი დღე სამეზობლოში”

ენტონი ჰოპკინსი – “ორი პაპი”

ალ პაჩინო – “ირლანდიელი”

ჯო პეში – “ირლანდიელი”

ბრედ პიტი -“ერთხელ ჰოლივუდში” – გამარჯვებული

საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი:





“ქრისტეს სხეული” – (პოლონეთი)

“თაფლის მიწა” – (ჩრდილოეთ მაკედონია)

“განკიცხულნი” – (საფრანგეთი)

“ტკივილი და დიდება” – (ესპანეთი)

“პარაზიტი” – (სამხრეთ კორეა) – გამარჯვებული

საუკეთესო სიმღერა ფილმისთვის:





(I”m Gonna) Love Me Again – Rocketman (Elton John & Bernie Taupin) – გამარჯვებული

I Can”t Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4 (Randy Newman)

I”m Standing With You – Breakthrough (Diane Warren)

Into the Unknown – Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)

Stand Up – Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

საუკეთესო მუსიკა ფილმისთვის





Joker – Hildur Guðnadóttir – გამარჯვებული

Little Women – Alexandre Desplat

Marriage Story – Randy Newman

1917 – Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker – John Williams

საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევარი:





1917 – Roger Deakins – გამარჯვებული

The Irishman – Rodrigo Prieto

Joker – Lawrence Sher

The Lighthouse – Jarin Blaschke

Once Upon a Time… in Hollywood – Robert Richardson

საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები





1917 – Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy – გამარჯვებული

Avengers: Endgame – Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick

The Irishman – Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli

The Lion King – Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker – Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy

საუკეთესო მონტაჟი:





Ford v Ferrari – Michael McCusker & Andrew Buckland -გამარჯვებული

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit – Tom Eagles

Joker – Jeff Groth

Parasite – Yang Jinmo

ხმის საუკეთესო მონტაჟი:





Ford v Ferrari – Donald Sylvester – გამარჯვებული

Joker – Alan Robert Murray

1917 – Oliver Tarney & Rachael Tate

Once Upon a Time… in Hollywood – Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker – Matthew Wood & David Acord

ხმის საუკეთესო მიქსინგი





1917 – Mark Taylor & Stuart Wilson – გამარჯვებული

Ad Astra – Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano

Ford v Ferrari – Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow

Joker – Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland

Once Upon A Time in Hollywood – Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano

საუკეთესო მხატვრობა





Once Upon A Time in Hollywood – Barbara Ling & Nancy Haigh – გამარჯვებული

The Irishman – Bob Shaw & Regina Graves

Jojo Rabbit – Ra Vincent & Nora Sopková

1917 – Dennis Gassner & Lee Sandales

Parasite – Lee Ha Jun & Cho Won Woo

კოსტიუმების საუკეთესო დიზაინი





Little Women – Jacqueline Durran – გამარჯვებული

The Irishman – Sandy Powell & Christopher Peterson

Jojo Rabbit – Mayes C Rubeo

Joker – Mark Bridges

Once Upon a Time… in Hollywood – Arianne Phillips

საუკეთესო გრიმი და ვარცხნილობა





Bombshell – Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker – გამარჯვებული

Joker – Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy – Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil – Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 – Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი





American Factory – გამარჯვებული

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland