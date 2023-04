ნუცა ბუზალაძე American Idol-ის Top 12 მონაწილეს შორისაა!

ინფორმაცია მეგა შოუს გვერდზე ვრცელდება.

ნუცამ ცნობილი ჰიტი And I Am Telling You I’m Not Going შეასრულა.