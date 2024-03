2024 წლის ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოების გამარჯვებულები ცნობილია. ღონისძიების ტრიუმფატორი კრისტოფერ ნოლანის „ოპენჰაიმერი“ გახდა, რომელმაც 7 ჯილდო, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, რეჟისორისა და ადაპატირებული სცენარის კატეგორიებში მიიღო. ოსკარები გადაეცათ ასევე ფილმში მონაწილე მსახიობ კაცებს – კილიან მერფისა და რობერტ დაუნი უმცროსს.

4 გამარჯვებით დაასრულა ასპარეზობა იორგოს ლანთიმოსის Poor Things-მა. ამავე ფილმის ვარსკვლავს, ემა სტოუნს საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში გადაეცა ჯილდო.

ოსკარის დაჯილდოების გამარჯვებულები არიან:

საუკეთესო ფილმი:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

საუკეთესო რეჟისორი:

ჟიუსტინ ტრიე – Anatomy of a Fall

მარტინ სკორსეზე – Killers of the Flower Moon

კრისტოფერ ნოლანი – Oppenheimer

იორგოს ლანთიმოსი – Poor Things

ჯონათან გლეიზერი- The Zone of Interest

საუკეთესო მსახიობი კაცი:

ბრედლი კუპერი, Maestro

კოლმან დომინგო, Rustin

პოლ ჯიამატი, The Holdovers

კილიან მერფი, Oppenheimer

ჯეფრი რაითი, American Fiction

საუკეთესო მსახიობი ქალი:

ანეტ ბენინგი, Nyad

ლილი გლედსტოუნი, Killers of the Flower Moon

სანდრა ჰიულერი, Anatomy of a Fall

კერი მალიგანი, Maestro

ემა სტოუნი, Poor Things

საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი კაცი:

სტერლინ კ. ბრაუნი, American Fiction

რობერტ დე ნირო, Killers of the Flower Moon

რობერტ დაუნი უმცროსი, Oppenheimer

რაიან გოსლინგი, Barbie

მარკ რაფალო, Poor Things

საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი ქალი:

ემლი ბლანტი, Oppenheimer

დენიელ ბრუქსი, The Color Purple

ამერიკა ფერარა, Barbie

ჯოდი ფოსტერი, Nyad

დავინ ჯოი რენდოლფი, The Holdovers

საუკეთესო ანიმაცია:

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

საუკეთესო უცხოური ფილმი:

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers’ Lounge

The Zone of Interest

საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი:

The After

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

საუკეთესო მუსიკა:

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

საუკეთესო სიმღერა:

Flamin’ Hot

Barbie

American Symphony

Killers of the Flower Moon

What Was I Made For?

Barbie

საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინი:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

საუკეთესო მონტაჟი:

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things