დღეს დიდგორობა აღინიშნება

დღეს დიდგორობაა, სახალხო დღესასწაული, რომელიც ტარდება 12 აგვისტოს, 1121 წელს მომხდარ დიდგორის ბრძოლაში ქართველთა გამარჯვების აღსანიშნავად. ამ დღესთან დაკავშირებით, იმართება სახალხო სეირნობა, ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, დოღი, ტურნირი ჭიდაობასა და მკლავჭიდში.
დიდგორის ბრძოლას, ქართველთა მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში, გამორჩეული ადგილი უკავია. მეფე დავით აღმაშენებლის გონივრული სამხედრო სტრატეგიის წყალობით, დიდგორი დამოუკიდებლობისათვის და თავისუფლებისათვის ბრძოლის, ერთიანობის და ქვეყნისათვის თავდადების სიმბოლოდ იქცა. 1121 წელს, დიდგორის ბრძოლის გამარჯვებამ დასაბამი მისცა ქვეყნის საბოლოო განთავისუფლება – გაერთიანებას და საქართველომ საბოლოოდ დაიმკვიდრა რეგიონის უძლიერესი სახელმწიფოს სახელი.