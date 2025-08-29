თურქეთი ისრაელის გემებს თავის პორტებში შესვლას უკრძალავს და თვითმფრინავების თურქეთის საჰაერო სივრცეში შესვლაზე შეზღუდვები შემოაქვს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჰაკან ფიდანმა განაცხადა.
“სრულიად შევწყვიტეთ ისრაელთან ჩვენი ვაჭრობა, ჩვენი პორტები ისრაელის გემებისთვის დავხურეთ და თურქულ გემებს ისრაელის პორტებში შესვლის უფლებას არ ვაძლევთ.
საკონტეინერო გემებს, რომლებსაც ისრაელისთვის იარაღი და საბრძოლო მასალა მიაქვთ, ჩვენს პორტებში შესვლის უფლებას არ ვაძლევთ, ხოლო თვითმფრინავებს ჩვენს საჰაერო სივრცეში შესვლის უფლებას”, – განაცხადა ფიდანმა.
ცნობისთვის, თურქეთის ვაჭრობის მინისტრმა ჯერ კიდევ 2024 წლის მაისში განაცხადა, რომ თურქეთმა ისრაელთან სავაჭრო ურთიერთობები შეაჩერა.