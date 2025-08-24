ქართველი მუსიკოსი და კომპოზიტორი, მამუკა ჩარკვიანი საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალეს.
მამუკა ჩარკვიანი ქაშვეთის ეკლესიიდან მის მიერ დაწერილი მუსიკისა და აპლოდისმენტების ფონზე გამოასვენეს.
მამუკა ჩარკვიანს დღეს პატივი მიაგეს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ, თბილისის მერმა, კახა კალაძემ, მიხეილ ყაველაშვილმა, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა, მთავრობის სხვა წევრებმა და საზოგადოებისთვის ცნობილმა სახეებმა.
ქართველი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მამუკა ჩარკვიანი 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა.