რუსთავის საკრებულოში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები არიან:
გიგა კიკვაძე- გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
მიხეილ მუზაშვილი-ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
ზაზა ტოგონიძე-ძველი რუსთავის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
მიხეილ ბერუაშვილი- ვახტანგ გორგასლის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
ლელა ლუარსაბიშვილი-იაკობ ცურტაველის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
გიორგი ტუხაშვილი-შოთა რუსთაველის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
სოფიო მაჭარაშვილი-დავით აღმაშენებლის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
გრიგოლ ვეფხვაძე-ილია ჭავჭავაძის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
ბაჩუკი ჩიჩუა- ცამეტი ასურელი მამის სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
კარლო ნოდია-ჟიული შარტავას სახელობის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.
რაც შეეხება ,,ქართული ოცნების” რუსთავის მერობის კანდიდატს ის ნინო ლაცაბიძე იქნება.
შეგახსენებთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 4 ოქტომბრის არჩევნებში 14 პარტიაა რეგისტრირებული. მათ საკრებულოს წევრობის კანდიდატები ჯერ არ დაუსახელებიათ.
2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე პარტიების ჩამონათვალი საარჩევნო ნომრის მიხედვით:
„კონსერვატორები საქართველოსთვის“ (3), „მამული, ენა, სარწმუნოება“ (1), „სახალხო ხელისუფლება“ (14), „ძლიერი საქართველო-ლელო“ (9), „გახარია საქართველოსთვის“ (25), „ქართული ოცნება“ (41), „გირჩი“ (36), „საქართველო“ (11), „მემარცხენე ალიანსი“ (10), „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ (8), „ქართველ ერთობა“ (4), „მწვანეთა პარტია“ (12), „ჩვენი გაერთიანებული საქართველო“ (5), „თავისუფალი საქართველო“ (7).