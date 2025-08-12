12 აგვისტოს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 12 აგვისტოს 11:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხულდა, აზიზქენდი, ბურმა და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 11:30 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურთა, ზვარეთი, რატევანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:50-დან 16:30 საათამდე აბონენტებს მანგლისში;
12:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, საცხენისი და მიმდებარე სოფლებში;
14:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აზიზქენდი, თაზაქენდი, გაჯისაქენდი, დიდი მუღანლო და მიმდებარე სოფელბში;
14:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ვახტანგისი, კაპანახჩი, ლელაშხა და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.