რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს ინფორმაციით, მუნიციპალური ტრანსპორტი 26 აგვისტოს 22:00 საათიდან შეცვლილი მარშრუტით იმოძრავებს
,,გაცნობებთ,რომ 2025 წლის 26 აგვისტოს ქ.რუსთავში ,ახალი და ძველი რუსთავის დამაკავშირებელ ხიდზე იგეგმება ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2″- ის არხის პრომო ვიდეოს გადაღება.აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული ხიდის (18:00 საათიდან 22:00 საათამდე)დროებით გადაკეტვა.
რუსთავის მუნიციპალური ტრანსპორტი დროებით ალტერნატიული გზით,შეცვლილი მარშრუტით იმოძრავებს:
👇
🚍 მარშრუტი №1
მშენებელთა ქ. → ფიროსმანის ქ. → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → სანაპიროს ქ. → კლდიაშვილის ქ. → მეგობრობის გამზ. → შარტავას გამზ. → ქუთისის ქ. → ლეონიძის ქ. → მესხიშვილის ქ. → თოდრიას ქ. → სანაპიროს ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → რუსთაველის ქ. → ფიროსმანის ქ. → მშენებელთა ქ.
🚍 მარშრუტი №2
ბალანჩივაძის ქ. → რუსთაველის ქ. → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → სანაპიროს ქ. → თოდრიას ქ. → მესხიშვილის ქ. → მე-12 მ/რ → აღმაშენებლის გამზ. → სანაპიროს ქ. → აღმაშენებლის გამზ. → მოდებაძის ქ. → ლეონიძის ქ. → ქუთაისის ქ. → შარტავას გამზ. → მეგობრობის გამზ. → სანაპიროს ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → რუსთაველის ქ. → კოსტავას გამზ. → გაგარინის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → ბალანჩივაძის ქ.
🚍 მარშრუტი №3
რკინიგზის სადგური → რუსთაველის ქ. → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → სანაპიროს ქ. → კლდიაშვილის ქ. → მეგობრობის გამზ. → შარტავას გამზ. → ავტობაზრობა → შარტავას გამზ. → მეგობრობის გამზ. → სანაპიროს ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → რუსთაველის ქ. → კოსტავას გამზ. → გაგარინის ქ. → კოსტავას გამზ. → რუსთაველის ქ. → რკინიგზის სადგური
🚍 მარშრუტი №4
მეტ. კომბინატი → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → სანაპიროს ქ. → თოდრიას ქ. → მესხიშვილის ქ. → შარტავას გამზ. → ქუთაისის ქ. → ლეონიძის ქ. → მოდებაძის ქ. → აღმაშენებლის გამზ. → მე-12 მკ/რ → მესხიშვილის ქ. → თოდრიას ქ. → კლდიაშვილის ქ. → მეგობრობის გამზ. → სანაპიროს ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → გაგარინის ქ. → მეტ. კომბინატი
🚍 მარშრუტი №5
მეტ. კომბინატი → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → სანაპიროს ქ. → კლდიაშვილის ქ. → ფალიაშვილის ქ. → მელიქიშვილის ქ. → ლომოურის ქ. → შარტავას გამზ. → ჩერკასის ქ. → მოდებაძის ქ. → აღმაშენებლის გამზ. → სანაპიროს ქ. → პუშკინის ქ. → კაპანაძის ქ. → ლეონიძის ქ. → ჩერკასის ქ. → შარტავას გამზ. → ლომოურის ქ. → მელიქიშვილის ქ. → ფალიაშვილის ქ. → თბილისის ქ. → სანაპიროს ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → რუსთაველის ქ. → კოსტავას გამზ. → მეტ. კომბინატი
🚍 მარშრუტი №6
რკ. სადგური → რუსთაველის ქ. → ფიროსმანის ქ. → მშენებელთა ქ. → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → აღმაშენებლის გამზ. → მოდებაძის ქ. → ჩერკასკის ქ. → შარტავას გამზ. → ქუთაისის მოედანი → შარტავას გამზ. → ჩერკასკის ქ. → ლეონიძის ქ. → მესხიშვილის ქ. → მე-12 მკ/რ → აღმაშენებლის გამზ. → დავით-გარეჯის ქ. → რუსთაველის ქ. → ფიროსმანის ქ. → მშენებელთა ქ. → გაგარინის ქ. → კოსტავას გამზ. → რუსთაველის ქ. → რკ. სადგური
🚍 მარშრუტი N7
რჩეულიშვილის ქ. → გიორგაძის ქ. → სამგორის ქ. → მაზნიაშვილის ქ. → ზედგინიძის ქ. → ჯავახიშვილის ქ. → გაგარინის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → კოსტავას გამზ. → ბარათაშვილის ქ. → ბათუმის ქ. → რუსთაველის ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → სანაპიროს ქ. → კლდიაშვილის ქ. → მეგობრობის გამზ. → მესხიშვილის ქ. → ლეონიძის ქ. → ქუთაისის ქ. → შარტავას გამზ. → მეგობრობის გამზ. → სანაპიროს ქ. → დავით-გარეჯის ქ. → რუსთაველის ქ. → ბათუმის ქ. → გაგარინის ქ. → ჯავახიშვილის ქ. → ზედგინიძის ქ. → მაზნიაშვილის ქ. → გოგოლის ქ. → მცხეთის ქ. → რჩეულიშვილის ქ.
✔️ თბილისი-რუსთავის მიმართულებით ავტობუსები იმოძრავებენ შემდეგი მიმართულებით:
მარშრუტი №21
მიმართულება:
რკინიგზის სადგური ➝ რუსთაველის ქუჩა ➝ კოსტავას გამზირი ➝ ბარათაშვილის ქუჩა ➝ ბათუმის ქუჩა ➝ რუსთაველის ქუჩა ➝ ბალანჩივაძის ქუჩა ➝ სანაპიროს ქუჩა ➝ თავგორაშვილის ქუჩა ➝ მეგობრობის გამზირი ➝ შარტავას გამზირი ➝ ქუთაისის მოედანი ➝ შარტავას გამზირი ➝ მეგობრობის გამზირი ➝ თავგორაშვილის ქუჩა ➝ სანაპიროს ქუჩა ➝ დავით-გარეჯის ქუჩა ➝ რუსთაველის ქუჩა ➝ მერია ➝ რუსთაველის ქუჩა ➝ რკინიგზის სადგური
მარშრუტი №23
მიმართულება:
მეტალურგიული კომბინატი ➝ კოსტავას გამზირი ➝ ბარათაშვილის ქუჩა ➝ ბათუმის ქუჩა ➝ რუსთაველის ქუჩა ➝ ბალანჩივაძის ქუჩა ➝ სანაპიროს ქუჩა ➝ თავგორაშვილის ქუჩა ➝ მეგობრობის გამზირი ➝ შარტავას გამზირი ➝ ქუთაისის მოედანი ➝ შარტავას გამზირი ➝ მეგობრობის გამზირი ➝ თავგორაშვილის ქუჩა ➝ სანაპიროს ქუჩა ➝ ბალანჩივაძის ქუჩა ➝ რუსთაველის ქუჩა ➝ კოსტავას ქუჩა ➝ მეტალურგიული კომბინატი
რაც შეეხება N 20 და N 22 ავტობუსებს,მათი მარშრუტი უცვლელი რჩება.” აღნიშნულია განცხადებაში.