ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 აგვისტოს 06:55-დან 07:00 საათამდე და 10:55-დან 11:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, ბოლნისი, დარბაზი, ტანძია, ირაგა და მიმდებარე სოფლებში;
07:00-დან 11:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ნახიდური, თამარისი, კიზილ-აჯლო, ტაზამახალა და მიმდებარე სოფელბში;
07:00-დან 11:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში;
11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რაჭისუბანი, სამტრედო, ჭაპალა, ნახიდური და მიმდებარე სოფელბში;
14:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ვახტანგისი, ქესალო, ვარკეთილის მეურნეობა, კალინინო და მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი, თელეთი, კრწანისი, მთისძირი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.