21 აგვისტოს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 21 აგვისტოს 11:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თამარისი, ცურტავი, ახალი დიოკნისი, ალავარი, მამხუტი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში ტელეთი, წალასყური, მუხრანთელეთი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყარაჯალარი, ფონიჭალა, გაჩიანი, აღთაკლია და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არხოტი, შეხვეტილა, მანგლისი, კოდის წყარო და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 15:00 საათამდე და 17:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში კოსტავას, ნარიმანოვის, იალღუჯის, წერეთლის და მიმდებარე ქუჩებზე.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.