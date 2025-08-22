22 აგვისტოს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 აგვისტოს 08:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებსი ილმაზლო, ამბაროვკა, კაპანახჩი, ქეშალო და მიმდებარე სოფლებში;
11:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მაშავერა, ატარა დმანისი, უკანგორა და ა.შ;
11:30-დან 12:30 საათამდე და 18:00-დან 19:00 საათამმდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპპალიტეტის სოფლებში განთიადი, დიდი დმანისი, ჯავახი, ვარდისუბანი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელში კაზრეთი და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში ტელმანის, ბოტანიკას, კონსტიტიიციის, სტალინის და მიმდებარე სოფელბში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.