26 აგვისტოს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 26 აგვისტოს 11:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქესალო, ნაზარლო, ლელაშხა, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს ქესალოში;
12:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში იფნარი, კიზილაჯლო, ორმაშენი, ბახჩალარი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაზიანი, მარტყოფი, გამარჯვება, წინუბანი, ნორიო, თელეთი, ბროწეულა, წალასყური და მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, გამსახურდიას, კოსტავას, სულხან-საბას, ჭავჭავაძის და მიმდებარე სოფლებში;
17:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყულარი, კირაცმუღანლო, კირიხლო და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.