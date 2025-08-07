7 აგვისტოს,გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 7 აგვისტოსს 11:00-დან 19:00
საათამდე ელექტროენერგია შუწყდებათ აბონენტებს დმანისში 9 აპრილის,
გამსახურდიას, ცოტნე დადიანის, ჩოლოყაშვილის, სვეტიცხოველის, არსაკიძის,
ჯავახიშვილის, გამარჯვების, თავისუფლების და მიმდებარე ქუჩებზე.
11:00-დან 12:00 საათამდე და 18:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს დმანისში წმ.ნინოს, გორგასლის,
სიონის, ვახტანგ მეფის, თევდორე მღვდლის, ნანა დედოფლის, გაბაშვილის, 26 მაისის
და მიმდებარე ქუჩებზე.
11:00-დან 12:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ყიზილაჯლოში.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ქესალო, ნაზარლო, გარდაბანში აზიზბეკოვის, აღმაშენებლის, გამარჯვების, ბაქოს,
სანაპიროს, კოსტავას ქუჩებზე.
12:00-დან 15:05 საათამდე და 14:55-დან 15:00 საათამდე
– სოფლებში კაპანახჩი, ლელაშხა, გარდაბანში 1 მაისის, 9 აპრილის, მ.გორკის, რუსთავის
ქუჩებზე.
15:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ნაზარლო, ვახტანგისი,
ქესალო, მინ.საბჭო, კალინინო, ლელაშხა, თაზაქენდი, ვარკეთილის მეურნეობა.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.