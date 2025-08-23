POLITICO: ტრამპი მიიჩნევს, რომ ომის დასასრულებლად უკრაინას მოუწევს შეთანხმების მიღება, რომელიც დიდწილად რუსეთის პირობებზე იქნება დაფუძნებული

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ ომის დასასრულებლად უკრაინას მოუწევს შეთანხმების მიღება, რომელიც დიდწილად რუსეთის პირობებზე იქნება დაფუძნებული. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა POLITICO თეთრი სახლის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს.
„[აშშ-ის] პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, საჯაროდ აწარმოებს მოლაპარაკებებს უკვე გარკვეული დროის განმავლობაში. მისი პოზიციის შესახებ ინფორმირებული სამი ადამიანის თქმით, ის კვლავაც თავს იკავებს ზეწოლა მოახდინოს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინზე, რადგან დარწმუნებულია, რომ უკრაინასა და ევროპელ მოკავშირეებზე უფრო მეტი ბერკეტი აქვს“, – წერს გამოცემა POLITICO.
„ის დიდი ხანია მიიჩნევს, რომ ომში რუსეთს უპირატესობა აქვს. უკრაინა, თავის მხრივ, იარაღსა და დაზვერვის მონაცემებზე ამერიკაზეა უმეტესად დამოკიდებული“, – განაცხადა ადმინისტრაციის ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა.
სწორედ ეს იყო ტრამპის გუშინდელი პოსტის მთავარი აზრი, სადაც ის წერდა, რომ „ძალიან რთულია, თუ შეუძლებელი არა, ომის მოგება აგრესორ ქვეყანაზე თავდასხმის გარეშე“.
ადმინისტრაციის წარმომადგენლის თქმით, ტრამპი „უბრალოდ ცდილობდა, რომ მოლაპარაკებებში უკრაინის უძლურება ბაიდენის პოლიტიკისთვის დაებრალებინა“.