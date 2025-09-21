გაერთიანებული სამეფო პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებს, – ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა, კირ სტარმერმა განაცხადა.
„დღეს, მშვიდობისა და კონფლიქტის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტის იმედის აღსადგენად, მე, როგორც ამ დიდი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ნათლად ვაცხადებ, რომ გაერთიანებული სამეფო ოფიციალურად აღიარებს პალესტინის სახელმწიფოს“, – აღნიშნა კირ სტარმერმა ვიდეო განცხადებაში.
მისი თქმით, ეს ნიშნავს უსაფრთხო და დაცულ ისრაელს სიცოცხლისუნარიანი პალესტინის სახელმწიფოსთან ერთად.
„ამ ეტაპზე არცერთი არ გვაქვს“, – დასძინა სტარმერმა.
მანამდე, პალესტინის სახელმწიფოს ოფიციალურად აღიარების შესახებ განცხადება გააკეთეს კანადამ და ავსტრალიამ.
„კანადა აღიარებს პალესტინის სახელმწიფოს და გთავაზობთ ჩვენს პარტნიორობას როგორც პალესტინის სახელმწიფოსთვის, ასევე ისრაელის სახელმწიფოსთვის მშვიდობიანი მომავლის პერსპექტივის შექმნაში“, – აღნიშნულია კანადის პრემიერ-მინისტრის, მარკ კარნის განცხადებაში.
განცხადება გაავრცელა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა, ენტონი ალბანეზემაც. მისი თქმით, ავსტრალია ოფიციალურად აღიარებს პალესტინის სახელმწიფოს და ეს ნაბიჯი, კანადასა და გაერთიანებულ სამეფოსთან ერთად, კონფლიქტის ორი სახელმწიფოს პრინციპით გადაწყვეტის ახალი მომენტის შექმნის მიზნით კოორდინირებული ერთობლივი საერთაშორისო ძალისხმევის ნაწილია.