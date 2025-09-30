ინდონეზიაში სკოლის შენობის ჩამონგრევის შედეგად ნანგრევებში ჩარჩენილ 38 ადამიანს ეძებენ, – ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს.
ინდონეზიის სამძებრო-სამაშველო სააგენტოს ხელმძღვანელის, მოჰამედ სიაფის განცხადებით, ორშაბათს ქალაქ სიდოარჯოში, ალ ხოზინის სკოლის შენობის ჩამონგრევის შედეგად, 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მაშველებმა 99 ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს.
დაშავებულთაგან 80 ადამიანი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს.
ინდონეზიის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლის, აბდულ მუჰარის ცნობით, სკოლის შენობის ნაწილი მეოთხე სართულზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების დროს ჩამოინგრა.
სკოლის შენობის ჩამონგრევის შემდეგ 38 ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება და სამძებრო-სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება.