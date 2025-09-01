რა ცვლილებები ამოქმედდა დღეიდან საქართველოში

დღეიდან, 2025 წლის 1-ელი სექტემბრიდან რა ცვლილებები ამოქმედდა:
უმაღლეს სასწავლებლებში რიგი პროგრამებზე ქართული ენის სწავლება სავალდებულო ხდება
უმაღლეს სასწავლებლებში, საბაკალავრო საფეხურზე, რიგი პროგრამებისთვის ქართული ენის სწავლება სავალდებულო ხდება.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონში მიღებული ცვლილებები ძალაში 2025 წლის 1-ლი სექტემბრიდან შედის. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებები შეეხება 2025 წლის 1-ლი აგვისტოდან უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტებს.
„უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის სახელმწიფოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღებული სტუდენტისთვის სახელმწიფო ენის სპეციალური კურსის გავლა სავალდებულოა“, – აღნიშნულია კანონში.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო უქმდება
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო უქმდება.
აღნიშნულის შესახებ ცვლილებები შევიდა „ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონში და განისაზღვრა, რომ სააგენტოს ლიკვიდაცია 1-ლი სექტემბრიდან განხორციელდება.
კანონის თანახმად, განათლების სამინისტრომ 2025 წლის 1-ელ სექტემბრამდე უნდა უზრუნველყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ლიკვიდაცია და მის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.
Wizz Air Abu Dhabi არსებობას წყვეტს
Wizz Air Abu Dhabi არსებობას წყვეტს. ცვლილებები ეხება საქართველოსაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქშიც სრულდებოდა.
Wizz Air Abu Dhabi ოპერირების შეწყვეტას შემდეგი მიზეზებით ხსნის:
გეოპოლიტიკური არასტაბილურობა, რამაც საჰაერო სივრცის დახურვა გამოიწვია;უკიდურესი სიცხე, რაც ძრავის ეფექტიანობაზე პირდაპირ გავლენას ახდენდა;მარეგულირებელი ბარიერები, რომლებიც მარშრუტების ნებართვებს ზღუდავდა;ოპერაციული შეზღუდვები, რომლებიც კომპანიის დაბალბიუჯეტიან მოდელს ძირს უთხრიდა.
1-ლი სექტემბრიდან „აწარმოე საქართველოშის“ პროგრამებში ცვლილებები შედის
სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამებში ცვლილებები შედის, რომლის ფარგლებშიც გაფართოვდება მეწარმეებისთვის მხარდაჭერის შესაძლებლობები.
უნივერსალურ ინდუსტრიულ ნაწილში ცვლილებები ეხება სესხისა და ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებას და იგი 2 პროცენტული მაჩვენებლით იზრდება.
„თანადაფინანსებასთან ერთად, ბენეფიციარებს შეუძლიათ ისარგებლონ ახალი საგრანტო კომპონენტებით: მაღალმთიანი, აგროტურისტული, მწვანე, გაციფრულების, კვლევა და განვითარების (R&D) მიმართულებებით. ამასთან, ქალი მეწარმეებისთვის ჩამოთვლილ ყველა კომპონენტში იზრდება გრანტის ოდენობა.
ცვლილებები განხორციელდა მიკრომეწარმეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაშიც. პროგრამას ემატება ახალი ეკონომიკური საქმიანობები, მათ შორის:
კვების პროდუქტების წარმოება;სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოების რამდენიმე კატეგორია;სხვა ერთწლიანი კულტურების მოყვანა;მიკრომეწარმეობის პროგრამა ცვლილებები უკვე ძალაშია.ამასთან, უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილი ცვლილებები 1- ლი სექტემბრიდან შევა ძალაში“, – აღნიშნულია სააგენტოს განცხადებაში.
საჯარო დაწესებულებებში ანაზღაურებადი 3-თვიანი სტაჟირების კონკურსი იწყება
2025 წლის 1-ლი სექტემბრიდან, საჯარო დაწესებულებებში, ასევე, საჯარო დაწესებულებების სისტემაში შემავალ საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში, 3-თვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირების კონკურსი ცხადდება. სტაჟირების მსურველებს განაცხადის გაკეთება 2025 წლის პირველი სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ადმინისტრირებადი ვებგვერდის – www.hr.gov.ge-ის მეშვეობით,სხვადასხვა უწყების მიერ გამოცხადებულ 3 000-მდე კონკურსზე შეუძლიათ.
„სტაჟიორად შეიძლება, მიღებულ იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელმაც იცის სახელმწიფო ენა, სწავლობს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (დამამთავრებელი სასწავლო წლის შემთხვევაში), ან მეორე საფეხურზე, ან დასრულებული აქვს უმაღლესი განათლების პირველი ან მეორე საფეხური 2024-2025 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში.
შერჩევის კრიტერიუმად განისაზღვრა სტაჟირების მსურველი პირის აკადემიური მოსწრება (ქულათა სისტემა – 71-100 ქულის მაჩვენებელი ან/და GPA – 2.7-4.0). ამასთან, უწყებები სტრუქტურული ერთეულის შესაბამისად, ასევე, სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავენ სტაჟიორთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
კონკურსი წარიმართება ორ ეტაპად – განაცხადების გადარჩევა და გასაუბრება. სტაჟირების მსურველ პირს შესაბამისი საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ შექმნილი კომისია შეაფასებს. თანაბარი კანდიდატების შემთხვევაში, გასაუბრებისას უპირატესობა მიენიჭებათ უმაღლესი აკადემიური მოსწრების კანდიდატებს.
შერჩეული კანდიდატები სტაჟირებას 2025 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაივლიან.
თბილისში რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალო მედიკამენტის დაფინანსება იწყება
თბილისის მერია რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალო ძვირადღირებული მედიკამენტის დაფინანსებას პირველი სექტემბრიდან იწყებს. მოქალაქემ, მედიკამენტის დასაფინანსებლად საჭირო მატერიალიზებული ვაუჩერის მისაღებად, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს უნდა მიმართოს.
„თბილისის მერია პირველი სექტემბრიდან რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალო ძვირადღირებულ მედიკამენტს დააფინანსებს, რაც ძვირადღირებული მედიკამენტის „აქტემრას“ მისაღებად მატერიალიზებული ვაუჩერის გაცემას ითვალისწინებს. რევმატოიდული ართრიტი ქრონიკული, პროგრესირებადი აუტოიმუნური დაავადებაა, რომელიც სახსრების ანთებით პროცესს, შემდეგ მათ დეფორმაციას, საბოლოოდ კი, მოქმედებისა და გადაადგილების შეზღუდვას იწვევს. მედიკამენტოზური მკურნალობის საფუძველზე კი, შესაძლებელია დაავადების პროგრესის შეჩერება და მისი რემისიის ეტაპზე გადასვლა. აღნიშნულის შედეგად კი, პროგრამის მოსარგებლეები ქმედუნარიანები ხდებიან და მათი ცხოვრების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება“, – განაცხადა კახა კალაძემ.
მისივე განმარტებით, მოქალაქე განცხადებით მიმართვამდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, პროგრამაში ჩართვის დროისთვის რეგისტრირებული უნდა იყოს თბილისის მუნიციპალიტეტში.
აფხაზეთსა და „სამხრეთ ოსეთში“ რუსული პასპორტების ადგილზე გაცემა იწყება
აფხაზეთსა და „სამხრეთ ოსეთში“ მცხოვრები მოქალაქეები რუსულ პასპორტებს ადგილზევე 1-ლი სექტემბრიდან აიღებენ.
შეგახსენებთ, რომ 17 ივლისს პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომელიც რუსეთის მოქალაქეობის მქონე აფხაზეთისა და „სამხრეთ ოსეთის“ მცხოვრებლებს რუსული პასპორტების უშუალოდ ამ ტერიტორიებზე აღების საშუალებას აძლევს. ბრძანებულება ძალაში იმავე დღეს შევიდა და 2028 წლის 1-ელ აგვისტომდე იმოქმედებს. მთავრობას დოკუმენტების გაცემის პროცედურის განსაზღვრა დაევალა, რაც უფლებამოსილი თანამდებობის პირების მიერ მათი გაფორმების შესაძლებლობას უშუალოდ აფხაზეთისა და „სამხრეთ ოსეთის“ ტერიტორიებზე ითვალისწინებს.
კრემლის ეს ნაბიჯი პუტინის მიერ 17 მაისს ხელმოწერილი წინა ბრძანებულების გაგრძელებაა, რომლის მიხედვითაც, აფხაზეთისა და „სამხრეთ ოსეთის“ მცხოვრებლებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა გამარტივდა. კერძოდ, რუსეთის მოქალაქეობის მისაღებად აღარ არის საჭირო მის ტერიტორიაზე ხუთწლიანი ცხოვრების, რუსული ენის, ისტორიისა და ძირითადი კანონების ცოდნის დადასტურება.
ინფორმაციას ,,ბიზნესპრესნიუსი” ავრცელებს.