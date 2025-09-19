რუსთავის საკრებულოში რეგისტრირებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია

ცესკოს ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებისათვის რუსთავის საკრებულოში რეგისტრირებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 9 სექტემბრის მდგომარეობით არიან :
№ 8 ვალერიანე კაპანაძე „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
№ 9 დავით სულაძე ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 გიგა კიკვაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ია ჩერქეზია ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 მიხეილი მუზაშვილი,, ქართული ოცნება”
№ 25 ზვიად ხუციშვილი „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 ზაზა ტოგონიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 3 ზაზა ვერულაშვილი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 25 ანა ბეჟანიშვილი „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 მიხეილ ბერუაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ჯემალი ნინიკური ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ლელა ლუარსაბიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 3 გიორგი პაიჭაძე „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 25 ლია რამიშვილი „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 გიორგი ტუხაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ნანა მექვაბიშვილი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 სოფიო მაჭარაშვილირამიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 25 ნუკრი რამიშვილი „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 გრიგოლ ვეფხვაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 3 ლევან რეხვიაშვილი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 9 მაია შამანაური ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ბაჩუკი ჩიჩუა ,,ქართული ოცნება”
№ 8 ბექარ კაპანაძე „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“
№ 25 ინგა ყალიჩავა „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 კარლო ნოდია ,,ქართული ოცნება”