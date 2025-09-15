საჯარო სკოლებში სასწავლო წელი დაიწყო

დღეს სკოლებში პირველკლასელთათვის პირველი ზარი ირეკება. 15 სექტემბერს, საქართველოს მასშტაბით, სკოლებში ახალი სასწავლო წელი იწყება. წელს პირველ კლასში 42 000-მდე მოსწავლე საჯარო სკოლაში, ხოლო 7000-მდე კერძო სკოლაში იწყებს სწავლას.
განათლების სამინისტროს ხელშეწყობით, საჯარო სკოლების ყველა მოსწავლე კვლავ უზრუნველყოფილია წიგნებითა და რვეულებით. ახალი სასწავლო წლისთვის საქართველოს საჯარო სკოლების პირველკლასელები და მათი დამრიგებლები მიიღებენ პორტაბელურ კომპიუტერებს. დღეიდან ყველა სკოლისთვის კვლავ ხელმისაწვდომი იქნება ელექტრონული ჟურნალი, რაც მასწავლებლებს ხელს შეუწყობს ელექტრონულად აღრიცხონ მოსწავლეების დასწრება და შეფასება, ხოლო მშობლებს ყოველდღიურად ჰქონდეთ ინფორმაცია მათ შვილებთან დაკავშირებით სკოლაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ყველა სკოლა ინტერნეტიზებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში.