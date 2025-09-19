ქვემო ქართლის რეგიონის საკრებულოებში რეგისტრირებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები არიან

ცესკოს ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ქვემო ქართლის საკრებულოებში რეგისტრირებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 9 სექტემბრის მდგომარეობით არიან :
გარდაბანი
№ 3 ვანო ბედიანი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 9 ფარმან შიხიევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ზაქირ დაშდამიროვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ზაზა ონიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 თამარ ხაჩიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გუსეინკულუ მუსაევი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ლევანი აფციაური ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ქართლოსი მამულაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 3 ლევანი სუხაშვილი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 41 ლაშა ქართლოსიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 დავით ჭინჭარაული ,,ქართული ოცნება”
№ 41 არაზ ვალიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გიორგი გურულიშვილი,,ქართული ოცნება”
№ 9 კამრან ასკეროვი ძლიერი ,,საქართველო-ლელო”
№ 41 ილხამ ბაირამოვი ,,ქართული ოცნება”
41 ლევან ნიჟარაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 3 გერმან ქალდანი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 9 გიორგი სიხარულიძე ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ბეთქილი კახიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 დავითი ებილაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 5 კამალ ვალიევი „ჩვენი გაერთიანებული საქართველო“
№ 41 კამრან ბაბაევი ,,ქართული ოცნება
№ 41 თორნიკე ქავთარაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 3 ზურაბი მეტრეველი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 41 იოსები ძამნაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ილგამ ტაგიევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№41 ისლამ მამედოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ნიჩატ ისმაილოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლევანი ბეგლარიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ვუგარ მამედოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 საბაილ მამედოვი,, ქართული ოცნება”
№ 41 ვასილ ხახულაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ანა საფაროვა ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ტარიელ მამედოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ელნურ ნაბიევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ანარ პირიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლევონ აკოპიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ნამიგ ბაირამოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 მახირ ბაირამოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ფარილ აგაჯანოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 გურგენ გოგიანი ,,ქართული ოცნება”
მარნეული
№ 9 ნიზამი მამედოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ადილ გურბანოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 3 ჯონი ქოჩქიანი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 9 ეკატერინე ფარეხელაშვილი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 დიმიტრი აბრამიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ჯეიხუნ ახმედოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ბუნიატ ტუკანოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ზურაბი სხირტლაძე ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 მარინა მაჭარაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ალექსანდრე ურუმოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ადილხან ნაიბოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 აიაზ ხუდიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 გიულმამედ კასუმოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ნაზილა მუსტაფაევა ,,ქართული ოცნება”
№ 9 შამილ ხალილოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ომარი ირიშოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ბახდიიარ გუმბატოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 მახარატ ალახვერდიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 კარა ორუჯევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ჯეიხუნ ჩოიდაროვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 გუმბატ ჯალილოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ხაგანი ოსმანოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ჯეიხუნ კარაევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ტალეხ ბინნატოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 შოთა ხორბალაძე ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ვანო ბურნაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 არსენ ახვერდიანი ,,ქართული ოცნება”
ბოლნისი
№ 41 დავით ჯაფარიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 თეიმურაზ ჯოხაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ნურადდინ ნაბიევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 მამედ გუსეინოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ზვიად ჯაყელი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ფარუხ სარიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლევონ მანუკიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ფარიდ ახმედოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 მურმან ნაბიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 იასამან გაჯიევა ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 რასულ ბახტიაროვი ,,ქართული ოცნება”
ვ9 შამამა გასანოვა ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ვუგარ ისაევი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ელმადინ კურბანოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 გიორგი ლომიძე ქართული ოცნება
№ 9 ფამილ აბდულაევი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ალექსანდრე რეხვიაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ფაგან გუსეინოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 დოსტუ აშიროვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 შერმანდინ დადვანი,,ქართული ოცნება”
№ 41 არაზ ბაირამოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლაშა ურუმაშვილი ,,ქართული ოცნება”
დმანისი
№ 9 ალექსანდრე ნონიაშვილი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ოლეგი გოშუანი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 თალეი მამედოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ემილ იბრაგიმოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 სოფიო ასლამაზაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ლიანა ჭელიძე ძლიერი საქართველო-ლელო
№ 41 ირაკლი მუჯირიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ნოდარი ადუაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 შოთა აკობაშვილი,,ქართული ოცნება”
№ 41 აიდინ შარიფოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ალიბაი გასანოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 შაქირ ჩერპანოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ნაზაბათ ისმაილოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ნატიგ ოვჩიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 დურსუნ მურსაგულოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 აზერ ალიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 შალვა ღამბარაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 დავით დაუთაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ილია სარსევანიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 9 კურბან კურბანოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 რამიზ რამაზანოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გამლეტ ისმაილოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 რასიფ გუსეინოვი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ქამრან მამედოვი ,,ქართული ოცნება”
წალკა
№ 25 კონსტანტინე გაბულდანი „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 ჯემალ დეკანაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 25 დავით უფლისაშვილი „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 ავთანდილ ვანაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ბადრი ბერიძე ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 გიორგი ვაშაყმაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 როლანდ კახაძე ,,ქართული ოცნება”
41 ლევონ მარკოსიან ,,ქართული ოცნება”
9 როვშან ლაზგიევ ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
41 ფაიგ დანაჩიევი ,,ქართული ოცნება”
№ 42 იასინ ალაგეზოვი
გულასკარ ალასკაროვი, ვალი ნასიბოვი, ბინატ
უზუნალოვი, ზანკინ იბრაგიმოვი, მეხმან გადიმოვი
№ 41 გია ვაშაყმაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გოჩა ხაჩატურიან ,,ქართული ოცნება”
№ 9 მერაბი კვანჭიანი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 რამაზი ხინიკაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გია მარკოიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ტატევოს ტოროსიან ქართული ოცნება
№ 41 მარადი კახაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლერი ფირცხელიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლაერტ ტოროსიან ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ედუარდ სტეპანიან ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ალექსანდრე შავაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 რამინ ალახვერდოვი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ჯუმბერ მგელაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ხაჩატურ მაზმანიან ,,ქართული ოცნება”
№ 41 რადიკ სარკისიან ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ხოსროვ ვარტერესიან ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 სარკის გინოსიან ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ანტარამ მელტონიან ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ზვიადი ხორგუანი ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 დავით კვარაცხელია ,,ქართული ოცნება”
№ 41 რუბენ ანესიან ,,ქართული ოცნება”
№ 41 დიმიტრი ვახტანგიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ავთანდილ ირემაძე ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ზვიად ვანაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ნუნე გალუსტიან ,,ქართული ოცნება”
№ 42 სარკის ოგანესიან ნაირა ოგანესიან, ანაიტ მანასიან, ზარა გალუსტიან,
ლიუბა ბულუდიან, კარინე ხჩოიან
№ 41 ემილ ხაჩატურიან ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლერიკ დელიანოვ ,,ქართული ოცნება”
№ 25 ჯამბულ ჯიმშერაძე „გახარია საქართველოსთვის“
№ 41 უშანგი ბოლქვაძე ,,ქართული ოცნება”
თეთრიწყარო
№ 9 ვასილი ბექაური ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ნიკო ხაბულიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ლევან წიკლაური ,,ქართული ოცნება”
№ 3 თამაზი თეგაძე „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 9 გიორგი ჭელიძე ძლიერი საქართველო-ლელო
№ 41 თინა აღდგომელაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 3 გენადი ჭკადუა „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 41 გიორგი აფრასიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 სიმონი წიკლაური ქართული ოცნება
№ 41 სოლომონი სომხიშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ნანა ონიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ემმა საგრადოვა ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ანდრანიკ საგრადიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 სვეტლანა ჯირაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ვაჟა ნადირაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 41 ამირანი ჩეგიანი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 პაატა ჭალიძე ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ხატია ბერიშვილი ძლიერი ,,საქართველო-ლელო”
№ 41 მერაბი ღაღეთაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გიორგი ფიჩხულაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 რომანი ქავთარაძე ,,ქართული ოცნება”
№ 9 ვაჟა გაბიდაური ,,ძლიერი საქართველო-ლელო”
№ 41 ცისნამი აზრუმელაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 41 გიორგი დავითაშვილი ,,ქართული ოცნება”
№ 3 ელგუჯა გერლიანი „კონსერვატორები საქართველოსთვის“
№ 41 ანზორ ღორჯომელაძე ქართული ოცნება
№ 41 ლევან ფანგანი ქ,,ართული ოცნება”
№ 41 ოთარი ლონდარიძე ,,ქართული ოცნება”