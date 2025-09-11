11 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 11 სექტემბერს 12:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭაპალა, რაჭისუბანი, სამტრედო, ნახიდური და მიმდებარე სოფლებში;
12:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიზილ-აჯლო, ჯანდარი, ტაზა-მახალა და მიმდებარე სოფლებში;
18:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მარის არხის, წერეთლის, , მშენებელთა და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.