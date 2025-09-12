12 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 12 სექტემბერს 10:00-
დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულში ტაბიძის, წერეთლის, ჯაფარიძის და მიმდებარე ქუჩებზე;
11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ
მარაბდაში;
11:40-დან 14:40 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამარჯვება და მარტყოფი;
12:00-დან 17:00
საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ფოლადაანთკარი, ყარაჯალარი, აღთაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, მესხიშვილის,
მეგობრობის და მიმდებარე ქუჩებზე;
15:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, ნაგები და
მიმდებარე სოფლებში;
16:50-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებსი გამარჯვება, ვაზიანი, სართიჭალა, დიდი
ლილოს დასახლება, ლოჭინი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.