12 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 12 სექტემბერს 10:00-
დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულში ტაბიძის, წერეთლის, ჯაფარიძის და მიმდებარე ქუჩებზე;

11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ
მარაბდაში;

11:40-დან 14:40 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამარჯვება და მარტყოფი;

12:00-დან 17:00
საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში

ფოლადაანთკარი, ყარაჯალარი, აღთაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, მესხიშვილის,
მეგობრობის და მიმდებარე ქუჩებზე;

15:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, ნაგები და
მიმდებარე სოფლებში;

16:50-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებსი გამარჯვება, ვაზიანი, სართიჭალა, დიდი
ლილოს დასახლება, ლოჭინი და მიმდებარე სოფლებში.

სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.