ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 13 სექტემბერს 14:00-დან 15:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმერაში;
15 სექტემბერს 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში ახალწყალი, ტელეთი, მუხრანტელეთი, წალასყური და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, გამსახურდიას, საულხან-საბას, პუშკინის და მიმდებარე ქუცებზე;
11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაჩაგანი, აღმამედლო, ტაკალო, ქირაჩ-მუღანლო, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, კუმისი, ახალწყალი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.