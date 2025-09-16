ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 სექტემბერს 11:00-
დან 11:05 საათამდე და 13:55-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის
მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში დიდი მუღანლო, კაპანახჩი, ქურთლიარი, ლეჟბადინი, წითელი
ხიდი, ქეშალო და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 18:30 საათამდე
აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქთაკლია, კარათაკლია,
გაჩიანი და მიმდებარე სიფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს
თბილისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდი ლილო, ვარკეთილის
მეურნეობა, ქვიშიანი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე
აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაზიანი, მარტყოფი,
მზიანეთი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელბში ასურეთი, ენაგეთი,
ჯორჯიაშვილი, შავსაყდარი, კოდა და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების
დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.
16 სექტემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 სექტემბერს 11:00-