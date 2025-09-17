17 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 17 სექტემბერს 10:00-
დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაჩაგანი, კასუმლო, სადახლო და
მიმდებარე სიფლებში;
10:00-დან 10:10 საათამდე და 14:50-დან 15:00 საათამდე
აბონენტებს მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელბში
სადახლო, შაუმიანი, არაფლო, აღმამედლო და მიმდებარე სოფელბში;
10:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ბაითლო, არაფლო, შულავერი, კასუმლო და მიმდებარე სოფლებში;
12:20-დან 18:30 საათამდე აბბონენტებს რუსთავში აღმაშენებლის გამზირზე არსებული
კორპუსების ნაწილს;
17:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში აკაურთა, რატევანი, ზვარეთი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება
ჩვეულ რეჟიმში.