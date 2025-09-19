19 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 სექტემბერს 06:00-დან 08:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალწყალი, თელეთი, კუმისი და მიმდებარე სოფლებში;
10:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტეს მარნეულში სამედ ვურგუნის, იალღუჯის, ვაჟა-ფშაველას, რუსთაველის, აღმაშენებლის და მიმდებარე ქუჩებზე;
10:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, მთისძირი, ტელეთი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდანმის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინუბანი, დიდი ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, ნასაგური და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 12:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქესალო, ნაზარლო, გამარჯვება და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაპანახჩი, ლელაშხა, ქესალო და მიმდებარე სოფლებში;
14:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტანძია, იწრია, ძაძვნარიანი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.