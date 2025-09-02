2 სექტემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 2 სექტემბერს 11:00-
დან 11:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, მოლაოღლი, ცოპი,
ხულდარა და მიმდებარე სოფლებში;
11:30-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, აზიზქენდი, ზემო
სარალი და ბურმა;
15:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, ბროწეულა, წინუბანი, დიდი ლილო,
რადიოსტუდია და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.