22 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 სექტემბერს 03:00-
დან 03:15 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაზიანი, გამარჯვება, დიდი ლილო,
ნასაგური და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, დამია, მოლაოღლი, ახლო
ლალო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:10 საათამდე და 13:50-დან 14:00
საათამდე აბონენტებს მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში შაუმიანი, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო, ტაკალო, ქვემო სარალი
და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე ანონენტებს ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში თამარისი, ცურტავი, არქევანი, ალავარი,
დიოკნისი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წალასყური, თელეთი, კოდა და
მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს წინწყაროში;
13:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ფონიჭალაში, კრწანისში და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 19:00 საათამდე
აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭაპალა, რაჭისუბანი,
მუხრანა, ნახიდური და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების
თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.
