23 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 23 სექტემბერს 11:00-დან 11:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მამიშლო, ირგანჩაი, ბაზაქლო, ოროზმანი, გუგუთი, მთისძირი და მიმდებარე სოფლებში;
11:30-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს დმანისში 26 მაისის, გორგასლის, აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას და მიმდებარე ქუჩებზე;
12:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მეგობრობის, მშენებელთა, მარის არხის, ფიროსმანის და მიმდებარე ქუცებზე არსებული კორპუსების ნაწილს;
12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში სართიჭალა და ვაზიანი;
13:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფოლადაანთკარი, გამარჯვება, აღთაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.