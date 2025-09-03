3 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 3 სექტემბერს 08:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში გუდიაშვილის, ქობულეთის, გოგებაშვილის და მიმდებარე ქუცებზე;
08:00-დან 08:10 საათამდე და 13:50-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის, თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნახიდური, თამარისი, არქევანი, ხიდისყური, მუხრანა და მიმდებარე სოფლებში;
10:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თბილისის მუნიციპალიტეტში ვარკეთილის მეურნეობაში, პატარა ლილოში, დიდ ლილოში და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდი დმანისი, განთიადი, კაკლიანი, ჯავახი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქოთეში, დურნუკი, ამბაროვკა, ილმაზლო და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დაღეთში;
12:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირაგა, ასურეთი და მიმდებარე სოფლებში;
13:10-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მშენებელთა და მარის არხის მიმდებარედ არსებული კორპუსების ნაწილს.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.