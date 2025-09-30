30 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 30 სექტემბერს 11:00-
დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში პობედა, ლემშვენიერა და მიმდებარე
სოფლებში;
15:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჯანდარა, ნაგები, ლემშვენიერა, აღთაკლია,
კარათაკლია, მზიანეთი და მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 18:00 საათამდე
აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმერაში და მიმდებარე
სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება
აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.