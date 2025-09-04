4 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 4 სექტემბერს 01:00-დან 03:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კირიხლო, კულარი, არაფლო და მიმდებარე სოფლებში;
10:00-დან 10:30 საათამდე და 18:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში შევჩენკოს, კლდიაშვილის, თოდრიას, მეგობრობის, თავგორაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს;
10:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს კლდიაშვილის, თოდრიას, მეგობრობის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს;
11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, მამიშლო, საფარლო, გუგუთი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაზიანი, წინუბანი, მარტყოფი, სართიჭალა, ბროწეულა, ნასაგური, დიდი ლილო და მიმდებარე სოფლებში;
13:45-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში წვერი, დრე, დიდგორი, ღვევი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.