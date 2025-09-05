5 სექტემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 5 სექტემბერს 09:00-დან 09:05 საათამდე და 13:55-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, კუმისი, მთის ძირი, ფონიჭალა და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კასუმლო, ახლომახმუდლო, ბეითარაბჩი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალლიტეტის სოფლებში თელეთი, ახალწყალი, კუმისი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, მუხროვანი, მზიანეთი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულში თბილისისი, ლერმონტოვის, რუსთაველის, სვერდლოვის და მიმდებარე ქუჩებზე;
11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიულბახი, ხოჯორნი, ახკერპი და მიმდებარე სოფლებში;
11:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ოზნი, ბურნაშეთი, ბერთა და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამარჯვება, გაჩიანი, ფოლადაანთკარი, ყარაჯალარი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცურტავი, თამარისი, დიოკნისი, ალავარი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.