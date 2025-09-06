6-7 სექტემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 6 სექტემბერს 06:00-დან 11:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საიმერლო, წერეთელი, არაფლო დ ამიმდებარე სოფლებში;
06:00-დან 06:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულში მერაბ კოსტავას, ტაბიძის, წერეთლის და მიმდებარე ქუჩებზე;
10:30-დან 11:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში კოსტავას, ჟორდანიას, საბჭოს, საიათნოვას და მიმდებარე ქუჩებზე;
7 სექტემბერს 18:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ფიროსმანის, მარის არხის, წერეთლის, გაგარინის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.