9 სექტემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 9 სექტემბერს 1100-დან
18:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სანთა და წინწყარო;
11:30-დან 18:30
საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ღოუბანი,
ბორბალო და მიმდებარე სოფლებში;
11:40-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს
რუსთავში მაზნიაშვილის, ჯავახიშვილის, სამგორის, ზედგენიძის და
მიმდებარე ქუჩებზე;
12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, მუღანლო, ახალსოფელი და
მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში კასუმლო, ულაშლო, არაფლო, ენიკენდი და
მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის
მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.