როგორ გადანაწილდა ხმები ქვემო ქართლის რეგიონში მერობის კანდიდატებზე

tv4
ქვემო ქართლის არჩევნების სურათი;  როგორ გადანაწილდა ხმები რუსთავსა და რეგიონში მერობის კანდიდატებზე

რუსთავი

თამარ კეკენაძე 25  8.067%   2717 ხმა

ნინო ლაცაბიძე 41   91.933     30 962 ხმა

გარდაბანი

დავით კარგარეთელი 41  100%   9772 ხმა

მარნეული

ალი ბადიროვი 5    1,449%  394 ხმა

ასად ალიევი 9     4,692%   1276 ხმა

დაური ისმაილოვი 41    93,859%  25525 ხმა

ბოლნისი 

ასაფ ჩირაგოვი 9   3,776%    787 ხმა

ზამური ჭითანაძე 41  96,224% 20056 ხმა

დმანისი

კობა მურადაშვილი 41  100% 7795 ხმა

წალკა

ილია საბაძე  100% 3935 ხმა

თეთრიწყარო

მიხეილ აფციაური 41  100%   3751  ხმა

 