როგორ გადანაწილდა ხმები ქვემო ქართლის რეგიონში მერობის კანდიდატებზე

ქვემო ქართლის არჩევნების სურათი; როგორ გადანაწილდა ხმები რუსთავსა და რეგიონში მერობის კანდიდატებზე
რუსთავი
თამარ კეკენაძე 25 8.067% 2717 ხმა
ნინო ლაცაბიძე 41 91.933 30 962 ხმა
გარდაბანი
დავით კარგარეთელი 41 100% 9772 ხმა
მარნეული
ალი ბადიროვი 5 1,449% 394 ხმა
ასად ალიევი 9 4,692% 1276 ხმა
დაური ისმაილოვი 41 93,859% 25525 ხმა
ბოლნისი
ასაფ ჩირაგოვი 9 3,776% 787 ხმა
ზამური ჭითანაძე 41 96,224% 20056 ხმა
დმანისი
კობა მურადაშვილი 41 100% 7795 ხმა
წალკა
ილია საბაძე 100% 3935 ხმა
თეთრიწყარო
მიხეილ აფციაური 41 100% 3751 ხმა