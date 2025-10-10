10 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 10 ოქტომბერს 10:00-დან 10:10 საათამდე და 13:50-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, ტის ძირი, ფონიჭალა და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყიზილაჯლო, სოვხოზნაია, ტაზა-მახალა, ლეჟბადინი, ქესალო, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს წალკაში არისტოტელეს, კოსტავას, თამარ მეფის და მიმდებარე ქუჩებზე;
12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალუტეტის სოფლებში ნორიო, ნაგები, ჯანდარა, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში;
15:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭაპალა, რაჭისუბანი, სამტრედო, ხატისოფელი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.