10 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ავტორი
tv4
-

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 10 ოქტომბერს 10:00-დან 10:10 საათამდე და 13:50-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, ტის ძირი, ფონიჭალა და მიმდებარე სოფლებში;

11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყიზილაჯლო, სოვხოზნაია, ტაზა-მახალა, ლეჟბადინი, ქესალო, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში;

12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს წალკაში არისტოტელეს, კოსტავას, თამარ მეფის და მიმდებარე ქუჩებზე;

12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალუტეტის სოფლებში ნორიო, ნაგები, ჯანდარა, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში;

15:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭაპალა, რაჭისუბანი, სამტრედო, ხატისოფელი და მიმდებარე სოფლებში.

სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.

 

 