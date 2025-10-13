13 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 13 ოქტომბერს 09:00-
დან 09:10 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელბში ორბეთი, დიდი თონეთი,
პანტიანი, განთიადი და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 18:00 საათამდე
აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აზიზკენდი,
თაზაქენდი, ალგეთი, ლეჟბადინი, კესალო და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში სამედ ვურგუნის, ნარიმანოვის, ომარ
ხაიამის და მიმდებარე სოფელბში;
12:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კოდა, ღოუბანი და მიმდებარე
სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება
აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.