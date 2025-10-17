17 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 17 ოქტომბერს 10:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, ფონიჭალა, ტელეთი, გამარჯვება და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში კონსტიტუციის, აღმაშენებლუს, კოსმონავტების და მიმდებარე ქუჩებზე;
11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის, თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ნახიდური, თამარისი, ქოლაგირი, ცურტავი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 11:10 საათამდე და 13:50-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, დარბაზი, ძველი ქვეში, წაღისუბანი, სავანეთი და მიმდებარე სოფლებში;
14:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ლეონიძის, მოდებაძის, აღმაშენებლის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.