18 და 20 ოქტომბერს, ქვემო ქართლის რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება შეიზღუდება

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 18 ოქტომბერს 12:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყიზილაჯლო, კიზილქილისა, შახტოსტროი და მიმდებარე სოფლებში;
20 ოქტომბერს 10:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფონიჭალა, კრწანისი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაპანახჩი, ქესალო, ამბაროვკა და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტის სოფლებში წინწყარო, გოლთეთი, ქოსალარი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს თეთრწყაროში აღმაშენებლის, ფარნავაზის, კოსტავას და მიმდებარე ქუჩებზე. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.