22 ოქტომბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 22 ოქტომბერს 11:00-დან 15:00
საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შუწყდებათ აბონენტებს მარნეულის
რაიონის სოფლებში სადახლო, დამია, მოლაოღლი, ზემო სარალი, ხულდარა, კიროვკა,
დამია გეურარხი და მიმდებარე სოფლებში.
11:00-დან 11:05 საათამდე და 14:55-დან
15:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში შაუმიანი, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო,
ტაკალო, ქირაჩ-მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში.
12:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში ლეონიძის, აღმაშენებლის,
მესხიშვილის ქუჩებზე, მე-8, მე-12, მე-16, მე-17, მე-18 მიკრორაიონებში.
12:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის რაიონის სოფლებში სართიჭალა,
თელეთი, ხაშმი.
14:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბანში აღმაშენებლის,
ენერგეტიკის, 9 მაისის, სამედ ვურგუნის, სიხნოს, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, ნინოშვილის
და მიმდებარე ქუჩებზე.
12:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ჭაპალა, რაჭისუბანი, სამტრედო, მწყნეთი, მუხრანა, ნახიდური,ხატისოფელი, სავანეთი,
ჭრეში, წიფორი.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.