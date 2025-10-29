29 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 29 ოქტომბერს 11:00-
დან 12:00 საათამდე და 17:30-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის
მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისში 9 აპრილის, გაბაშვილის,
გორგასლის, ვახტანგ მეფის, ტევდორე მღვდლის და მიმდებარე ქუჩებზე;
12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ტეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ჩხიკვთა, ფარცხისი, დაღეთი, წინწყარო და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება
ჩვეულ რეჟიმში.
