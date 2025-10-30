31 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 31 ოქტომბერს 12:00-დან 13:00
საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შუწყდებათ აბონენტებს მარნეულის
რაიონის სოფლებში ჯანდარა, ნასიმი, ყიზილაჯლო, მარნეულში 300 არაგველის, 9 ძმა
ხერხეულიძის, 26 მაისის, მამედოვის, ბაბეკის, ორუჯოვის ქუჩებზე.
13:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის რაიონის სიონის უბანი, სართიჭალა.
13:30-დან 15:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში პატარა და დიდი ლილო,
ვარკეთილის მეურნეობა, ქვემო და ზემო ქვიშიანი და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
13:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
სავანეთი, ტალავერი, ნახიდური, ფოლადაური, ხიდისყური, მუხრანა, ჭაპალა, მამხუტი,
ბოლნისი.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.