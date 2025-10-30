30 ოქტომბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 30 ოქტომბერს 10:00-დან 10:05
და 16:55-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შუწყდებათ
აბონენტებს გარდაბნის რაიონის სოფელ ნორიოში და მარტყოფში.

11:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ნახიდური, თამარისი, ყიზილაჯლო, ცურტავი, მუხრანა, ზემო და ქვემო არქევანი, ახალი
დიოკნისი და მიმდებარე სოფლებში.

13:00-დან 14:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფლებში კირიხლო,
ყულარი, ზემო ყულარი, არაფლო.

14:00-დან 15:10 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში
ყულარი, ქვემო და ზემო ყულარი, კირაჩმუღანლო და მიმდებარე ტერიტორიაზე.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.