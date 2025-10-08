8 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 8 ოქტომბერს 06:30-
დან 10:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წერეთელი, საიმერლო, არაფლო და
მიმდებარე სოფელბში;
06:30-დან 07:00 საათამდე აბონენეტბს მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში;
10:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს
მარნეულში მერაბ კოსტავას, ჯაფარიძის, ტაბიძის და მიმდებარე ქუჩებზე;
10:00-დან 10:10 საათამდე და 15:10-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნახიდური, ბროლოსანი სავანეთი, ძველი ქვეში,
თამარისი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, დიდი ლილო,
ვარკეთილის მეურნეობა, წალასყური, კუმისი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ნაგები, ლემშვენიერა, მზიანეთი და მიმდებარე სოფელბში;
11:00-დან 19:00საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კამარლო,
დაგარახლო, იაღუფლო, შახმარლო და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოებისდასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.