9 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 9 ოქტომბერს 11:00-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირბეთი, მანგლისი, პანტიანი, წვერი და მიმდებარე სოფლებში;
11:10-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, ვაზიანი, გამარჯვება, ფონიჭალა, მუხროვანი, სართიჭალა და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კეშალო, კაპანახჩი, ილმაზლო და მიმდებარე სოფელბში; 13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.