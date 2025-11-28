გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 29 ნოემბერს 10:30-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შუწყდებათ აბონენტებს რუსთავში კონსტიტუციის, რუსთაველის, კოსტავას, სუმგ.მეტალურგების, ბარათაშვილის, 9 მაისის, ბათუმის, არაყიშვილის, ასლანიკაშვილის, სარაჯიშვილის ქუჩებზე. 1 დეკემბერს 10:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში შევჩენკოს, 9 ძმა ხერხეულიძის, კლდიაშვილის, მარჯანიშვილის, ნიკოლაძის ქუჩებზე.
1 დეკემბერს 11:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფლებში სადახლო, დამია, მოლაოღლი, ზემო სარალი, ხულდარა, კიროვკა, დამია გეურარხი, ცოპი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.