გიორგი გახარია განცხადებას ავრცელებს

პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ თავმჯდომარე, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, გიორგი გახარია მის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.
გახარია წარდგენილ ბრალდებებს “პოლიტიკურ დევნას” და „შეთითხნილს“ უწოდებს და „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარის, ბიძინა ივანიშვილის მუქარის შესრულებად აფასებს.
„გუშინ „ქართული ოცნების“ რეჟიმმა ოფიციალურად ინსტიტუციონალიზაცია გაუკეთა ჩემს წინააღმდეგ პოლიტიკურ დევნას შეთითხნილი სისხლის სამართლის ბრალდებების წაყენებით. უკვე დღეს სასამართლომ ჩემი დაკავების ბრძანება გასცა. ამით შესრულდა ივანიშვილის წინასაარჩევნო მუქარა, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ უკვე „სასამართლო დონეზე მოაწყო სისხლის სამართლის საქმეები“. ბრალდებები ეხება ჩორჩანას საქმეს და 20 ივნისის მოვლენებს, დამატებითი ბრალდებების შეთითხნის აშკარა განზრახვით.
ჩვენი პოლიტიკური პარტიისთვის – და პირადად ჩემთვის, ემიგრაციიდან – ეს ნიშნავს ახალ ეტაპს საქართველოს ევროპული მომავლის შენარჩუნებისთვის ბრძოლაში, ბრძოლაში, რომელიც ახლა მოითხოვს ყველა არსებული პლატფორმის გამოყენებას. ეს უკანასკნელი ნაბიჯი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ როგორც ჩვენი გადაწყვეტილება მუნიციპალურ არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ, ასევე, პარლამენტში შესვლის შესახებ, იყო ერთადერთი სწორი სტრატეგიული არჩევანი ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე.
სამწუხაროდ, როგორც საქართველოს დემოკრატიულმა ძალებმა, ასევე, დასავლეთმა ერთობლივად წააგეს ბრძოლა პროპაგანდის წინააღმდეგ, თუმცა, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ბრძოლა საქართველოში ევროპული იდეის შესანარჩუნებლად. ამ ბრძოლის წაგებას სერიოზული და გრძელვადიანი შედეგები მოჰყვება არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის.
სულ უფრო რეპრესიული გარემოს მიუხედავად, თავისუფლება და დემოკრატია ღრმად არის ფესვგადგმული ქართულ საზოგადოებაში. ევროპის იდეა საქართველოში უნდა იყოს დაცული და საქართველო მტკიცედ უნდა დარჩეს დასავლურ დღის წესრიგში. კავშირების გაწყვეტა ან ურთიერთობების გაწყვეტა ქვეყნის რუსეთის გავლენის სფეროში გადასვლას მხოლოდ დააჩქარებს“, – წერს გახარია X-ზე.